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Нетаниягу: для разгрома террора потребуется время 12.11 12:37   MIGnews.com

Нетаниягу: для разгрома террора потребуется время

Началась совместная пресс-конференция главы правительства, начальника Генштаба и главы ШАБАКа - после заседания военно-политического кабинета , продолжавшегося более трех часов.

Глава правительства Нетаниягу заявил, что “ликвидирован архитеррорист Баха аль-Ата”. Нетаниягу подчеркнул, что он стоял за запуском  сотен ракет и подготовкой десятков терактов. Он ликвидирован в тот момент, когда готовил новые теракты. Нетаниягу заявил, что речь шла о “тикающей бомбе”.

Нетаниягу сообщил, что военно-политический кабинет разрешил ликвидацию десять дней назад. “В момент, когда появилось окно возможностей, я разрешил эту акцию”, сообщил премьер-министр.

Нетаниягу подчеркнул, что для разгрома террора “потребуется время” и попросил у народа Израиля “терпения”.


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