12.11 12:30 MIGnews.com

"Исламский джихад" об обстрелах Израиля: врата ада открыты

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Террористическая группа "Исламский джихад" пригрозила увеличить количество запускаемых по Израилю ракет после похорон командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата."Мы готовы к долгой и мучительной битве. Мы будем бить врагов-сионистов, пока они не начнут умолять о пощаде. Врата ада открыты", – сказал один из представителей террористов, передает "Аруц Шева".Источники сообщают, что все высокопоставленные чиновники "Исламского джихада" в Газе, Сирии и других странах получили приказы войти в свои подземные укрытия из-за опасений целенаправленной ликвидации.Представитель террористического движения Дауд Шихаб сказал, что пока рано говорить о переговорах или посредниках, так как "кровь мучеников еще не высохла".