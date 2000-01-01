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В ХАМАСе назвали имена убитых: реакция Аббаса | Фото:12.11 12:16   MIGnews.com

В ХАМАСе назвали имена убитых: реакция Аббаса

Министерство здравоохранения ХАМАСа во вторник, 12 ноября, озвучило имена трех убитых в результате ответного удара ЦАХАЛа.

В частности, погибли: 42-летний командир Исламского джихада Баху Абу аль-Ата, его 39-летняя жена Асма Абу аль-Ата и 20-летний Мохаммед Хамуд.

Последний был убит во время удара по базе, на которой готовился ракетный запуск в направлении Израиля. Также Минздрав сообщает о 18 раненных.

Канцелярия председателя ПА Махмуда Аббаса осудила "отвратительное преступление, нападение на мирного жителя и его жену и нанесение увечий его детям в результате авиаудара".

"Израиль несет полную ответственность за последствия ухудшения ситуации в Газе", – сказано в заявлении.


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