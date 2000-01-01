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Прямое попадание в Сдероте и Эшколе | Фото:12.11 11:59   MIGnews.com

Прямое попадание в Сдероте и Эшколе

В Сдероте и прилежащих населенных пунктах прозвучал новый сигнал ракетной тревоги.

В СМИ появилась информация о прямом попадании ракеты. По поступившей информации снаряд угодил в здание завода в Сдероте, информации о пострадавших не поступала.

Также поступило сообщение о прямом попадании в жилой дом в Эшколе, информация уточняется.

По уточненной информации, ракета попала в здание в промзоне Сдерота. Никто не пострадал.


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