12.11 11:59 MIGnews.com

Прямое попадание в Сдероте и Эшколе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Сдероте и прилежащих населенных пунктах прозвучал новый сигнал ракетной тревоги.В СМИ появилась информация о прямом попадании ракеты. По поступившей информации снаряд угодил в здание завода в Сдероте, информации о пострадавших не поступала.Также поступило сообщение о прямом попадании в жилой дом в Эшколе, информация уточняется.По уточненной информации, ракета попала в здание в промзоне Сдерота. Никто не пострадал.