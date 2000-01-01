12.11 11:59 MIGnews.com
Прямое попадание в Сдероте и Эшколе
В Сдероте и прилежащих населенных пунктах прозвучал новый сигнал ракетной тревоги.
В СМИ появилась информация о прямом попадании ракеты. По поступившей информации снаряд угодил в здание завода в Сдероте, информации о пострадавших не поступала.
Также поступило сообщение о прямом попадании в жилой дом в Эшколе, информация уточняется.
По уточненной информации, ракета попала в здание в промзоне Сдерота. Никто не пострадал.
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