12.11 11:50 MIGnews.com

Член "Исламского джихада": наша кровь на руках Нетаниягу

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Член "Исламского джихада" в Газе Халед аль-Батш на похоронах одного из лидеров террора Баху Абу аль-Ата, ликвидированного 12 ноября, обвинил Биньямина Нетаниягу в насилии.По его словам, премьер-министр Израиля якобы наращивает напряженность для собственных политических выгод."Это возвращение к убийствам является посланием, которое мы внимательно читаем. Предпринимая это действие, Нетаниягу хотел бы собрать свое правительство и получить поддержку большинства, опять же, за счет нашей крови", – пожаловался он в мечети Омара.