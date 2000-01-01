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Член `Исламского джихада`: наша кровь на руках Нетаниягу | Фото:12.11 11:50   MIGnews.com

Член "Исламского джихада": наша кровь на руках Нетаниягу

Член "Исламского джихада" в Газе Халед аль-Батш на похоронах одного из лидеров террора Баху Абу аль-Ата, ликвидированного 12 ноября, обвинил Биньямина Нетаниягу в насилии.

По его словам, премьер-министр Израиля якобы наращивает напряженность для собственных политических выгод.

"Это возвращение к убийствам является посланием, которое мы внимательно читаем. Предпринимая это действие, Нетаниягу хотел бы собрать свое правительство и получить поддержку большинства, опять же, за счет нашей крови", – пожаловался он в мечети Омара.


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