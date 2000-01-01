Чрезвычайная ситуация. Как объяснить детям, что происходит
Местные власти и органы народного просвещения многих израильских городов распространили обращение к родителям в связи с резкой эскалацией обстановки вокруг Газы и ракетными ударами по израильской территории.
В обращениях подчеркивается, что создавшаяся ситуация может очень повлиять на душевное состояние и развитие детей и подростков. Родители должны не только постараться обеспечить детям чувство безопасности, но и объяснить, что происходит и как себя вести в создавшейся обстановке.
Родители должны объяснить детям и подросткам инструкции службы тыла, и предметно продемонстрировать, что необходимо делать в случае ракетной тревоги. Дети себя будут чувствовать в большей безопасности тогда, когда они знают , что родители и взрослые делают все от них зависящее для защиты детей и самих себя.
Родителям следует освежить в памяти инструкции службы тыла, и точно знать, где находится убежище или защищенное пространство в случае ракетной тревоги.
Детям следует сообщать правдивую информацию, и поощрять их задавать те вопросы, которые их волнуют. Ответы следует давать четкие и по существу.
Не следует допускать того, чтобы дети видели сообщения о происходящем в медиа - в интернете, социальных сетях и на телевизионных каналах.
Следует говорить о происходящем простыми и ясными словами, без излишней драматизации. Необходимо подчеркнуть, что силы безопасности предпринимают все необходимое для защиты граждан Израиля.
Следует давать детям поручения, в соответствии с их возрастом и возможностями. Это будет отвлекать их от мыслей о ситуации и от страхов.
Важно позволить детям делиться своими мыслями и ощущениями. Взрослые также могут делиться с детьми своими переживаниями - с учетом возраста и уровня развития детей.
Необходимо помнить, что дети и взрослые по разному реагируют на чрезвычайные происшествия. Поэтому очень важно, чтобы родители демонстрировали уверенность в том, что дети сумеют справиться с возникшей ситуацией.
В случае, если родители чувствуют, что сами находятся в проблемном душевном состоянии важно не оставаться одним, и обратиться за помощью в социальные службы.