12.11 11:11 MIGnews.com
ПА: атака состоится в ближайшее время
Во вторник, 12 ноября, представитель так называемых "Комитетов народного сопротивления" ПА предупредил, что нападение на Израиль будет совершено в ближайшее время.
По словам Абу-Муджахада, будут поражены "чувствительные цели".
"Был дан приказ атаковать чувствительные израильские цели, и это произойдет в ближайшие часы", – сказал он, отреагировав на ликвидацию командира "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата.
Ранее с аналогичными угрозами выступили главарь "Исламского джихада" и в ХАМАСе.
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