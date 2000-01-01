12.11 11:11 MIGnews.com

ПА: атака состоится в ближайшее время

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Во вторник, 12 ноября, представитель так называемых "Комитетов народного сопротивления" ПА предупредил, что нападение на Израиль будет совершено в ближайшее время.По словам Абу-Муджахада, будут поражены "чувствительные цели"."Был дан приказ атаковать чувствительные израильские цели, и это произойдет в ближайшие часы", – сказал он, отреагировав на ликвидацию командира "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата.Ранее с аналогичными угрозами выступили главарь "Исламского джихада" и в ХАМАСе.