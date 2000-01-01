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ПА: атака состоится в ближайшее время | Фото:12.11 11:11   MIGnews.com

ПА: атака состоится в ближайшее время

Во вторник, 12 ноября, представитель так называемых "Комитетов народного сопротивления" ПА предупредил, что нападение на Израиль будет совершено в ближайшее время.

По словам Абу-Муджахада, будут поражены "чувствительные цели".

"Был дан приказ атаковать чувствительные израильские цели, и это произойдет в ближайшие часы", – сказал он, отреагировав на ликвидацию командира "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата.

Ранее с аналогичными угрозами выступили главарь "Исламского джихада" и в ХАМАСе.


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