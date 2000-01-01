Что делать в случае ракетной тревоги. Инструкции службы тыла

В момент, когда звучат сирены ракетной тревоги, необходимо немедленно зайти в бомбоубежище или защищенное пространство. В случае их отсутствия необходимо выйти на лестничную клетку или зайти во внутреннюю комнату, закрыть двери и окна. На открытом пространстве следует лечь и закрыть голову руками.
Водители транспортных средств должны остановиться на обочине, выйти из машины и зайти в ближайшее здание. В случае, если на это нет времени, следует лечь на землю и закрыть голову руками.
Водитель междугородного автобуса должен остановиться и открыть все двери. Пассажиры должны опуститься ниже линии окон и закрыть головы руками. Через десять минут можно продолжить движение. В городской черте водитель должен остановить автобус, открыть все двери, пассажиры должны укрыться в ближайшем здании.
Предпочтительным укрытием в случае ракетной тревоги являются:
- Укрепленная комната безопасности
- Бомбоубежище в многоквартирном доме внутри дома
- Общественное бомбоубежище на улице
- Лестничная клетка в многоквартирных домах
Жильцы верхних этажей, проживающих в трехэтажных и более высоких домах, в случае отсутствия комнат безопасности бомбоубежищ, должны покинуть свои квартиры и спуститься на два этажа. При этом они не должны спускаться на первый этаж.
В случае отсутствия всего вышеперечисленного, необходимо укрыться во внутренней комнате с минимальным количеством окон, дверей и внешних стен.
В случае тревоги, входы в здания должны оставаться открытыми - но нельзя стоять у входа из-за опасности поражения осколками ракет.