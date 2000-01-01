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Что делать в случае ракетной тревоги. Инструкции службы тыла 12.11 10:38   MIGnews.com

Что делать в случае ракетной тревоги. Инструкции службы тыла

Командование службы тыла опубликовало инструкции для гражданских лиц в случае ракетной тревоги.

Одновременно публикуются обращения к родителям, в которых разъясняется, как объяснить происходящее детям.

В момент, когда звучат сирены ракетной тревоги, необходимо немедленно зайти  в бомбоубежище или защищенное пространство. В случае их отсутствия необходимо выйти на лестничную клетку или зайти во внутреннюю комнату, закрыть двери и окна. На открытом пространстве следует лечь и закрыть голову руками.

Водители транспортных средств должны остановиться на обочине, выйти из машины и зайти в ближайшее здание. В случае, если на это нет времени, следует лечь на землю и закрыть голову руками.

Водитель междугородного автобуса должен остановиться и открыть все двери. Пассажиры должны опуститься ниже линии окон и закрыть головы руками.  Через десять минут можно продолжить движение. В городской черте водитель должен остановить автобус, открыть все двери, пассажиры должны укрыться  в ближайшем здании.

Предпочтительным укрытием в случае ракетной тревоги являются:

- Укрепленная комната безопасности

- Бомбоубежище в многоквартирном доме внутри дома

- Общественное бомбоубежище на улице

- Лестничная клетка в многоквартирных домах

Жильцы верхних этажей, проживающих в трехэтажных и более высоких домах, в случае отсутствия комнат безопасности бомбоубежищ, должны покинуть свои квартиры и спуститься на два этажа. При этом они не должны спускаться на первый этаж.

В случае отсутствия всего вышеперечисленного, необходимо укрыться во внутренней комнате с минимальным количеством окон, дверей и внешних стен.

В случае тревоги, входы в здания должны оставаться открытыми - но нельзя стоять у входа из-за опасности поражения осколками ракет.


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