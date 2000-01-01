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Сирены в Ашдоде и Модиине | Фото:12.11 10:23   MIGnews.com

Сирены в Ашдоде и Модиине

12 ноября, около 10:20 прозвучали сирены ракетной тревоги в Ашдоде и Модиине. Жителям советуют оставаться в бомбоубежищах.

Информации о пострадавших нет.


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