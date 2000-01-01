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Ракета попала в дом в Нетивоте | Фото:12.11 10:15   MIGnews.com

Ракета попала в дом в Нетивоте

Во вторник, 12 ноября, в результате ракетного обстрела со стороны Газы один снаряд угодил в в Нетивоте.

В результате прямого попадания никто не пострадал.


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