12.11 10:11 MIGnews.com

Эрекат: Израиль несет ответственность

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Высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат также не остался в стороне после новости о ликвидации командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.Он "осудил" убийство террориста, сообщает "Вафа".В частности, Эрекат объявил, что правительство Израиля "несет полную ответственность за последствия этого "преступления".Ранее с подобными заявлениями выступали в "Исламском джихаде" и ХАМАСе, угрожая Израилю мощным ответом. Что примечательно, Израиль и не скрывал, что ликвидировал Ата.