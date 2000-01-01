12.11 10:11 MIGnews.com
Эрекат: Израиль несет ответственность
Высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат также не остался в стороне после новости о ликвидации командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.
Он "осудил" убийство террориста, сообщает "Вафа".
В частности, Эрекат объявил, что правительство Израиля "несет полную ответственность за последствия этого "преступления".
Ранее с подобными заявлениями выступали в "Исламском джихаде" и ХАМАСе, угрожая Израилю мощным ответом. Что примечательно, Израиль и не скрывал, что ликвидировал Ата.
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