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Арестован террорист, ранивший солдата в Самарии 12.10 07:00   MIGnews.com

Арестован террорист, ранивший солдата в Самарии

Через 10 часов интенсивных поисков был арестован 19-летний террорист, атаковавший солдата ЦАХАЛа неподалеку от базы территориальной бригады Самарии.

Террорист задержан МАГАВом в районе Шхема и передан следователям ШАБАКа.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил: “Разведывательная и оперативная работа привели к поимке террориста - через считанные часы после атаки. Все средства и ресурсы, использовавшиеся в этой операции, теперь возвращаются к выполнению главной задачи - поиска отвратительного террориста из Баркан”.

До ареста террориста палестинцы сообщали о том, что Шхем блокирован силами ЦАХАЛА, и провели обыски в домах в южной части города.

Террорист атаковал 32-летнего солдата резерва. Сначала ему удалось причинить ему лишь легкое ранение, но он продолжал атаковать, и нанес ему ранение средней степени тяжести. Резервист ранен в лицо.  Палестинец бежал с места преступления на машине. Другие солдаты ЦАХАЛа открыли по нему огонь, но не попали. Рикошетом была легко ранена израильтянка.


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