Американской студентке запретили въезд в Израиль

Тель-Авивский районный суд в пятницу, 12 октября оставил в силе запрет на въезд в страну для американской студентки, которая поддерживает BDS, заявив, что государство действует законно в целях защиты своих граждан, сообщает The Times of Israel.
На данный момент девушке грозит депортация, но ей будет разрешено оставаться до по крайней мере до воскресенья, чтобы она могла обжаловать свое дело в Верховном суде Израиля.
Напомним, 22-летняя Лара Алькасем в социальных сетях публиковала посты, в которых открыто призывала к бойкоту Израиля.
По данным издания, американка провела в аэропорту им. Бен-Гуриона более недели, ожидая разрешения на въезд в Еврейское государство.
Ранее во Флориде Алькасем возглавляла в университет группу, известную как "Студенты за справедливость в Палестине", связанную с бойкотом Израиля.