Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман запретил поставки топлива в Газу | Фото:12.10 20:31   MIGnews.com

Либерман запретил поставки топлива в Газу

Министр обороны Авигдор Либерман распорядился немедленно прекратить поставки топлива в Газу на фоне массовых беспорядков, которые вспыхнули сегодня на границе с анклавом.

Об этом в пятницу, 12 октября сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль не потерпит ситуации, при которой автоцистерны с топливом беспрепятственно попадают в Газу, в то время как продолжаются террор и насилие, направленные против солдат ЦАХАЛа и израильских граждан", - говорится в заявлении канцелярии главы оборонного ведомства.

"Кроме того, ХАМАС продолжает приветствовать любое террористическое нападение и призывает палестинцев и жителей Иудеи Самарии совершать нападения на израильских граждан. На фоне всего этого министр обороны Либерман решил немедленно прекратить поставки топлива в Газу", - отмечается в зая


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:17
В России открыли самую северную синагогу
22:22
США и Турция договорились о передаче пастора Брансона
21:51
Жертвами землетрясения в Индонезии стали 2088 человек
21:19
Американской студентке запретили въезд в Израиль
21:10
Франция отгородится от Бельгии забором из-за чумы
19:44
Палестинские СМИ сообщают о 6 убитых участниках "марша"
19:28
"Хизбалла": Мы не играем на руку врагу
19:09
В Индии самолет врезался в стену аэропорта
18:24
Великобритания отметила свадьбу внучки королевы Елизаветы II
18:05
НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии
17:44
В США шторм "Майкл" унес жизни 11 человек
17:11
Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль
16:54
На Австралию обрушился сокрушительный торнадо
16:41
Солдат, раненный в Самарии, идет на поправку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus