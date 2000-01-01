Либерман запретил поставки топлива в Газу

"Израиль не потерпит ситуации, при которой автоцистерны с топливом беспрепятственно попадают в Газу, в то время как продолжаются террор и насилие, направленные против солдат ЦАХАЛа и израильских граждан", - говорится в заявлении канцелярии главы оборонного ведомства.
"Кроме того, ХАМАС продолжает приветствовать любое террористическое нападение и призывает палестинцев и жителей Иудеи Самарии совершать нападения на израильских граждан. На фоне всего этого министр обороны Либерман решил немедленно прекратить поставки топлива в Газу", - отмечается в зая