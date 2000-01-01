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Палестинцы прорвались к вышке ЦАХАЛа, трое убиты на месте 12.10 19:37   MIGnews.com

Палестинцы прорвались к вышке ЦАХАЛа, трое убиты на месте

По сообщению второго канала израильского ТВ, четыре палестинца прорвались через заграждения на границе с Газой.

Палестинцы приблизились к охраняемой вышук ЦАХАЛа.

Палестинцы подложили взрывное устройство и подожгли заградительный забор.

Израильский снайпер открыл огонь и убил трех палестинцев.

Четвертый палестинец бежал обратно в Газу.

На границе митингует около 14 тысяч палестинцев.

Ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что существует возможность “восстановления спокойствия”, в обмен “на снятие блокады”.

Ханийе заявил: “Мы пытаемся достичь понимания со многими элементами - с Катаром, с нашими египетскими братьями, с ООН, и, благодаря этому, мы можем добиться перемирия”.


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