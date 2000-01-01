12.10 19:37 MIGnews.com

Палестинцы прорвались к вышке ЦАХАЛа, трое убиты на месте

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По сообщению второго канала израильского ТВ, четыре палестинца прорвались через заграждения на границе с Газой.Палестинцы приблизились к охраняемой вышук ЦАХАЛа.Палестинцы подложили взрывное устройство и подожгли заградительный забор.Израильский снайпер открыл огонь и убил трех палестинцев.Четвертый палестинец бежал обратно в Газу.На границе митингует около 14 тысяч палестинцев.Ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что существует возможность “восстановления спокойствия”, в обмен “на снятие блокады”.Ханийе заявил: “Мы пытаемся достичь понимания со многими элементами - с Катаром, с нашими египетскими братьями, с ООН, и, благодаря этому, мы можем добиться перемирия”.