12.10 19:37 MIGnews.com
Палестинцы прорвались к вышке ЦАХАЛа, трое убиты на месте
По сообщению второго канала израильского ТВ, четыре палестинца прорвались через заграждения на границе с Газой.
Палестинцы приблизились к охраняемой вышук ЦАХАЛа.
Палестинцы подложили взрывное устройство и подожгли заградительный забор.
Израильский снайпер открыл огонь и убил трех палестинцев.
Четвертый палестинец бежал обратно в Газу.
На границе митингует около 14 тысяч палестинцев.
Ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что существует возможность “восстановления спокойствия”, в обмен “на снятие блокады”.
Ханийе заявил: “Мы пытаемся достичь понимания со многими элементами - с Катаром, с нашими египетскими братьями, с ООН, и, благодаря этому, мы можем добиться перемирия”.
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