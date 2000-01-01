"Хизбалла": Мы не играем на руку врагу

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил в пятницу, 12 октября, что его организация не обязана отвечать на претензии Израиля относительно наличия объектов по производству ракет в гражданских районах Ливана, передает Ynet.
"Мы не играем на руку врагу, и мы не будем предоставлять Израилю свободную информацию", - сказал он.
В выступлении Генеральной Ассамблее ООН Насралла сказал, что "ложные заявления Нетаниягу были раскрыты на брифинге Министерства иностранных дел ... никакая информация не предоставляется бесплатно, даже если она не очень важна".