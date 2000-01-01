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`Хизбалла`: Мы не играем на руку врагу | Фото:12.10 19:28   MIGnews.com

"Хизбалла": Мы не играем на руку врагу

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил в пятницу, 12 октября, что его организация не обязана отвечать на претензии Израиля относительно наличия объектов по производству ракет в гражданских районах Ливана, передает Ynet.

"Мы не играем на руку врагу, и мы не будем предоставлять Израилю свободную информацию", - сказал он.

В выступлении Генеральной Ассамблее ООН Насралла сказал, что "ложные заявления Нетаниягу были раскрыты на брифинге Министерства иностранных дел ... никакая информация не предоставляется бесплатно, даже если она не очень важна".


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