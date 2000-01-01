12.10 18:44 MIGnews.com
Беспорядки на границе с Газой, двое палестинцев убиты
Тысячи палестинцев снова собрались для насильственных демонстраций в пятницу, 12 октября в нескольких местах вдоль пограничного забора в Газе, передает в пятницу, 12 октября The Times of Israel
.
Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщило, что в результате столкновений с израильскими солдатами в центральной части Газы в районе Аль-Бурейджа были убиты двое участников беспорядков.
В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что мятежники жгут шины, бросают камни и взрывные устройства у солдат.
Израильские военные ответили средствами разгона толпы.
Между тем на юге Израиля вспыхнули десять пожаров, которые были вызваны зажигательными воздушными шарами, запущенными из прибрежного анклава в рамках продолжающихся протестов.
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