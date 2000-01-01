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Беспорядки на границе с Газой, двое палестинцев убиты | Фото:12.10 18:44   MIGnews.com

Беспорядки на границе с Газой, двое палестинцев убиты

Тысячи палестинцев снова собрались для насильственных демонстраций в пятницу, 12 октября в нескольких местах вдоль пограничного забора в Газе, передает в пятницу, 12 октября The Times of Israel.

Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщило, что в результате столкновений с израильскими солдатами в центральной части Газы в районе Аль-Бурейджа были убиты двое участников беспорядков.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что мятежники жгут шины, бросают камни и взрывные устройства у солдат.

Израильские военные ответили средствами разгона толпы.

Между тем на юге Израиля вспыхнули десять пожаров, которые были вызваны зажигательными воздушными шарами, запущенными из прибрежного анклава в рамках продолжающихся протестов.


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