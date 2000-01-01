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ХАМАС `надеется` договориться с Израилем | Фото:12.10 16:09   MIGnews.com

ХАМАС "надеется" договориться с Израилем

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил сегодня, 12 октября, что группировка по-прежнему работает с Египтом и ООН, чтобы "достичь взаимопонимания" с Израилем в отношении возможного соглашения о прекращении огня.

Об этом в пятницу, 12 октября Ynet.

"Мы работаем с рядом сторон, в том числе с Египтом, Катаром и Организацией Объединенных Наций, чтобы достичь договоренностей в снятии блокады", - подчеркнул Хания в видеообращении на исламской конференции в Стамбуле, Турция.

Несмотря на недавние заявления ХАМАСа, свидетельствующие о том, что косвенные переговоры между израильскими официальными лицами и террористической группой рухнули, Хания настаивает на том, что соглашение по-прежнему возможно.


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