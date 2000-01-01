Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил сегодня, 12 октября, что группировка по-прежнему работает с Египтом и ООН, чтобы "достичь взаимопонимания" с Израилем в отношении возможного соглашения о прекращении огня.
"Мы работаем с рядом сторон, в том числе с Египтом, Катаром и Организацией Объединенных Наций, чтобы достичь договоренностей в снятии блокады", - подчеркнул Хания в видеообращении на исламской конференции в Стамбуле, Турция.
Несмотря на недавние заявления ХАМАСа, свидетельствующие о том, что косвенные переговоры между израильскими официальными лицами и террористической группой рухнули, Хания настаивает на том, что соглашение по-прежнему возможно.