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Фото из архива 12.10 11:49   MIGnews.com

"Каждый четвертый палестинец - потенциальный террорист"

Командующий ЦАХАЛ, ответственный за безопасность в Иудее, Итамар Бен-Хаим заявил, что четверть арабского населения в Иудее и Самарии являются потенциальными будущими террористами.

"В Региональном совете южного склона горы Хеврон около 10 тысяч евреев. И они окружены примерно 300 тысячами жителями арабских городов. Около 25% из них являются потенциальными террористами, что оставляет еврейские города под постоянной угрозой", - приводит его слова Arutz Sheva.

Заявление прозвучало на церемонии открытия нового офицерского центра в городе Отниэль. В своей речи Бен-Хаим поднял вопросы о проблемах, с которыми сталкивается Израиль в регионе, отметив большой процент арабского населения в районе горы Хеврон к югу от города Хеврон, а также большое количество потенциальных террористов в ПА.


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