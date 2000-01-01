"Каждый четвертый палестинец - потенциальный террорист"

Командующий ЦАХАЛ, ответственный за безопасность в Иудее, Итамар Бен-Хаим заявил, что четверть арабского населения в Иудее и Самарии являются потенциальными будущими террористами.
"В Региональном совете южного склона горы Хеврон около 10 тысяч евреев. И они окружены примерно 300 тысячами жителями арабских городов. Около 25% из них являются потенциальными террористами, что оставляет еврейские города под постоянной угрозой", - приводит его слова Arutz Sheva.
Заявление прозвучало на церемонии открытия нового офицерского центра в городе Отниэль. В своей речи Бен-Хаим поднял вопросы о проблемах, с которыми сталкивается Израиль в регионе, отметив большой процент арабского населения в районе горы Хеврон к югу от города Хеврон, а также большое количество потенциальных террористов в ПА.