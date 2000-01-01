12.09 09:33 MIGnews.com

ХАМАС: Все видят, как Нетаниягу бежит от ракет сопротивления

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Представители ХАМАСа не перестают расхваливать ракетный обстрел Ашдода 10 сентября, в результате которого было прервано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Высокопоставленный сановник ХАМАса Мухаммед аз-Захар заявил: “Все видели, как Нетаниягу бежит в убежище от ударов сопротивления. Это – немаловажный инцидент, потому что сопротивление достигло самого сердца израильской оккупации и самого Нетаниягу. Это потрясло Израиль и его имидж”.