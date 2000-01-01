Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ХАМАС: все видят, как Нетаниягу бежит от ракет сопротивления 12.09 09:33   MIGnews.com

ХАМАС: Все видят, как Нетаниягу бежит от ракет сопротивления

Представители ХАМАСа не перестают расхваливать ракетный обстрел Ашдода 10 сентября, в результате которого было прервано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Высокопоставленный сановник ХАМАса Мухаммед аз-Захар заявил: “Все видели, как Нетаниягу бежит в убежище от ударов сопротивления. Это – немаловажный инцидент, потому что сопротивление достигло самого сердца израильской оккупации и самого Нетаниягу. Это потрясло Израиль и его имидж”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Катастрофа на территории СССР- в программе Яд Вашема
17:43
США поддерживают стабильность в Ливане
17:12
Жесткий Brexit: голод, беспорядки и дефицит
16:44
Трамп обдумывает предложение Франции о кредите для Ирана
16:40
Что выбрать: сильный Израиль или левоарабское государство?
16:12
Израиль опроверг слухи о слежке за администрацией США
14:34
Ликуд получит 36 мандатов
14:04
Ливанский бизнесмен пропал с рейса в Бейрут из Эфиопии
13:21
Билан занялся добрым делом после пьяного скандала
12:43
Нетаниягу вылетел в Сочи: "это очень важный визит"
12:15
"Лидер ISIS болен и истощен"
12:07
Нетаниягу: переворот в международном общественном мнении
11:37
Биби: Кто не хочет меня премьером – голосуйте за Либермана
11:25
Facebook заблокировал чат-бот Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus