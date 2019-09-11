12.09 06:46 MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удары по северной части Газы

#فيديو لحظة انطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف قبل قليل pic.twitter.com/KQCgAuEQld — وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 11, 2019

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Около полуночи в районе Зиким прозвучали сирены ракетной тревоги. Также сирены были слышны в кибуце Шимонот.В 11:30 раздались сирены ракетной тревоги в Зиким, а через полтора часа - в мошав Мкайим. В обоих случаях, сообщил ЦАХАЛ, речь шла о ложной тревоге. Была активирована система Железный Купол и по ошибке выпущена ракета-перехватчик.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что атакован ряд террористических целей в северной части Газы, в том числе, база ХАМАСа.Бомбардировка Газы была совершена в ответ на непрекращающиеся в последние дни обстрелы. Военные не знают, были ли обстрел Ашкелона и Ашдода 10 сентября вызван визитом туда премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Тем не менее, премьера критикуют за то, что он публично сообщил о своем намерении посетить юг страны.Ранее днем 11 сентября три ракеты были выпущены из Газы по Израилю. В ответ танк ЦАХАЛа обстреляли позиции ХАМАСа. Политический источник в Газе сообщил, что за обстрелами стоит не ХАМАС, но ХАМАС также и не может публично осудить обстрелы.Силы безопасности Израиля предполагают, что за серией последних ракетных обстрелов Израиля стоит террористическая организация Исламский джихад.Исламский джихад испытывает терпение Израиля и ХАМАСа, одновременно пытаясь поддерживать постоянную напряженность на грани войны.“Политический источник” газеты Гаарец утверждает, что серия обстрелов Израиля в предвыборную неделю является “сигналом” ХАМАСу, Израилю и египетским посредникам о том, что “что-то должно измениться в Газе”.Источник рассказал следующее: “ХАМАС ведет переговоры с другими фракциями в Газе, но они ни к чему не приведут. Также нет никакого прогресса в переговорах с египтянами. Египтяне просят тишины, общая в обмен позитивные изменения после окончания израильских выборов. Такие же обещания звучали перед прошлыми выборами и перед Евровидением - и не изменилось ничего”.Источник добавил: “Ситуация в Газе ухудшается, и публика ожидает столкновения, св странной надежде на то, что оно принесет изменения”.