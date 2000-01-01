12.09 10:10 MIGnews.com

Нетаниягу: Нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг утром, 12 сентября, выступил с заявлением о недавней эскалации на границе с Газой, заявив, что Израилю придется урегулировать ситуацию военным путем."Перестаньте беспокоиться об операции в Газе. Операция будет, но я не стану ее проводить раньше достижения готовности. Я не работаю в соответствии с твитами", – сказал Нетаниягу в интервью Кан Бет. – Очевидно, у нас не будет другого выбора, кроме как свергнуть ХАМАС".Ночью в среду истребители ЦАХАЛа атаковали несколько террористических точек в военном комплексе, принадлежащем террористической организации ХАМАС в северной части Газы. Это нападение было совершено в ответ на ракетный обстрел из Газы израильской территории, который случился раньше вечером."ЦАХАЛ будет продолжать пресекать попытки нанести вред израильскому гражданскому населению и считает, что террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе и за ее пределами", – сказали в представительстве пресс-службы армии.