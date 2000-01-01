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Война с ХАМАСом отложена до конца 2019 года 12.08 09:33   MIGnews.com

Война с ХАМАСом отложена до конца 2019 года

Корреспондент газеты Гаарец Янив Ковович опубликовал материал о подготовке широкомасштабной операции ЦАХАЛа в Газе.

По данным журналиста, принято решение о том, что начало такой операции будет отложено “до конца 2019 года”. Об этом якобы сообщил “на закрытом форуме” высокопоставленный источник ЦАХАЛа.

Тот же офицер сообщил, что завершение строительства барьера против тоннелей “станет самым важным стратегическим событием на фронте Газы”.

ЦАХАЛ и ШАБАК также подготовил кампанию точечных ликвидаций главарей ХАМАСа, но она была отложена в свете посреднических усилий Египта и ООН”. ЦАХАЛ уверен в том, что точечные ликвидации могут оказаться чрезвычайно эффективным средством в противостоянии с террористами. В качестве примера приводится убийство в Газе одного из руководителей ракетной программы ХАМАСа Мазена Фукаха. Убийство Фукаха полностью дезорганизовало” работу ракетчиков Газы.


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