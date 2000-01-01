12.08 08:17 MIGnews.com

ХАМАС арестовал салафитов обстрелявших Беэр-Шеву

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Служба безопасности ХАМАС в Газе арестовала членов салафитской группы, якобы обстрелявшей Беэр-Шеву ракетой “Град” в прошлый четверг, 9 августа.Немедленно после обстрела “объединенный штаб палестинских фракций” издал заявление, в котором “яростно отрицал” всякую связь с обстрелом, сообщив, что “обстрел большого города будет воспринят как объявление войны”.После ареста трех или четырех салафитов, якобы обстрелявших Беэр-Шеву, ХАМАС распускает по Газе слухи о том, что люди этой ячейки “манипулировались израильскими агентами”.