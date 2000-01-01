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12.08 08:17   MIGnews.com

ХАМАС арестовал салафитов обстрелявших Беэр-Шеву

Служба безопасности ХАМАС в Газе арестовала членов салафитской группы, якобы обстрелявшей Беэр-Шеву ракетой “Град” в прошлый четверг, 9 августа.

Немедленно после обстрела “объединенный штаб палестинских фракций” издал заявление, в котором “яростно отрицал” всякую связь с обстрелом, сообщив, что “обстрел большого города будет воспринят как объявление войны”.

После ареста трех или четырех салафитов, якобы обстрелявших Беэр-Шеву, ХАМАС распускает по Газе слухи о том, что люди этой ячейки “манипулировались израильскими агентами”.


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