12.07 09:09 MIGnews.com

Иран доказал МАГАТЭ, что он разорвал ядерную сделку

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МАГАТЭ обнаружило признаки радиоактивного материала, который нарушил бы ядерную сделку 2015 года на иранском ядерном объекте, который обнаружило агентство израильской разведки.Согласно сообщению 13-го канала, высшие израильские источники сообщили, что МАГАТЭ работает над информацией и избегает ее обнародования. В апреле агентство Рейтер сообщило, что МАГАТЭ, наконец, посетило секретный иранский ядерный объект в Туркзабаде, раскрытый в сентябрьском выступлении в ООН премьер-министра Биньямина Нетаниягу.С тех пор все участники американо-иранского ядерного противостояния ждут июньского объявления МАГАТЭ о своих выводах по итогам этого визита.В ходе этого визита МАГАТЭ взяло пробы с объекта, и ожидалось, что оно объявит результаты проб в июне, но затем этот вопрос более не поднимался.Скорее всего, МАГАТЭ и другие стороны в последнее время были отвлечены открытыми нарушениями Ираном пределов обогащения урана. Из-за этого все еще не опубликован отчет о проделанных исследованиях.