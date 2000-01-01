Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран доказал МАГАТЭ, что он разорвал ядерную сделку 12.07 09:09   MIGnews.com

Иран доказал МАГАТЭ, что он разорвал ядерную сделку

МАГАТЭ обнаружило признаки радиоактивного материала, который нарушил бы ядерную сделку 2015 года на иранском ядерном объекте, который обнаружило агентство израильской разведки.

Согласно сообщению 13-го канала, высшие израильские источники сообщили, что МАГАТЭ работает над информацией и избегает ее обнародования. В апреле агентство Рейтер сообщило, что МАГАТЭ, наконец, посетило секретный иранский ядерный объект в Туркзабаде, раскрытый в сентябрьском выступлении в ООН премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

С тех пор все участники американо-иранского ядерного противостояния ждут июньского объявления МАГАТЭ о своих выводах по итогам этого визита.

В ходе этого визита МАГАТЭ взяло пробы с объекта, и ожидалось, что оно объявит результаты проб в июне, но затем этот вопрос более не поднимался.

Скорее всего, МАГАТЭ и другие стороны в последнее время были отвлечены открытыми нарушениями Ираном пределов обогащения урана. Из-за этого все еще не опубликован отчет о проделанных исследованиях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:41
Власти Иордании запретили популярные в стране игры
09:55
Мусульманский фельдшер рассказал, как спас еврейку от смерти
09:28
Аргентинский вратарь умер после пенальти
08:26
Израиль заключил "неформальный мир" с враждебными странами
07:43
Air Canada: десятки раненных из-за турбулентности
06:16
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
05:03
Почему вам стоит выключать Bluetooth на своих гаджетах
04:06
В японском парке мрут олени
03:04
Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС
02:13
Иранские металлисты приговорены к 14 годам тюрьмы и плети
01:17
Заммэра Ашкелона рассказала о лжи "Ликуда"
01:15
Двойник Земли обнаружат в ближайшие годы
23:14
Секс победит болезнь Паркинсона?
22:07
Полицейских осудили за фото "оцепленного" шлепанца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus