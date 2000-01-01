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Египтяне предотвратили новый конфликт Израиля с ХАМАСом 12.07 20:22   MIGnews.com

Египтяне предотвратили новый конфликт Израиля с ХАМАСом

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, делегация египетских офицеров прибыла в Газу днем 12 июля.

Целью визита египтян было предотвращение нового витка насилия, после того, как 11 июля силы ЦАХАЛа по ошибке застрелили полицейского ХАМАСа, отгонявшего палестинцев от заградительных сооружений на границе.

В мятежах на границе принимали участие около 6500 палестинцев. Они подожгли джип ЦАХАЛа, бросив в него бутылку с горючей смесью. Несколько палестинцев проникли на израильскую территорию, но были идентифицированы силами ЦАХАЛа и немедленно ретировались в Газу.

В ЦАХАЛе выражают все большую озабоченность происходящим на границе. После нескольких дней относительного затишья обстановка вновь накалилась - после того, как вчера в северной части Газы израильскими солдатами был застрелен полицейский ЦАХАЛ приложил все усилия для того, чтобы объяснить, что речь идет об ошибке. ХАМАС, однако, отказывается принимать объяснения и угрожает местью.

ХАМАС точно не говорит, что он намерен предпринять и когда. Египетские офицеры находятся уже некоторое время в Израиле и на территории автономии. Их первоначальной задачей была попытка наладить связь между руководством ПА Абу Мазена и правителями Газы. Среди прочего, они пытаются договориться о возвращении сил безопасности ПА в Газу.

Пресса ХАМАСа обвиняет Израиль в том, что солдаты ЦАХАЛа "открыли огонь из автоматического оружия по группе гражданских на границе в районе Бейт Ханун". В результате погиб 28-летний боевик Бригад аль-Касам, работавший полицейским.


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