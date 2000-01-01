В Самарии серьезно ранен 10-летний палестинец

Сообщается, что в пятницу днем 10-летний палестинский мальчик был серьезно ранен во время столкновения с силами Армии обороны Израиля в ходе жесткого разгона демонстрации у стены безопасности в деревне в Иудее и Самарии, пишет The Times of Israel.
Как сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на палестинские источники, во время столкновения в деревне Кафр-Каддум, к западу от Наблуса, мальчик получил удар резиновой пулей в голову.
Армия обороны Израиля подтвердила газете, что для разгона демонстрантов боевые патроны не применялись.
"В ответ на демонстрацию около 60 палестинцев, в ходе которой они сжигали шины и бросали камни, солдаты использовали различные средства для разгона, но боевые патрон не применял, - говорится в заявлении.
Инцидент произошел на фоне возможного всплеска насилия на границе с Газой в связи с убийством вчера одного из членов ХАМАСа солдатами ЦАХАЛа, которое армия охарактеризовала как "недоразумение".