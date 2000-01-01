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Суд признал палестинца виновным в убийстве раввина | Фото:12.07 19:05   MIGnews.com

Суд признал палестинца виновным в убийстве раввина

Окружной суд Лода в среду признал виновным арабского израильтянина Абеда аль-Карима Асси в убийстве раввина Итамара Бен-Гала на перекрестке Ариэль в Иудее и Самарии в прошлом году.

Об этом информирует The Times of Israel.

5 февраля 2018 года Асси, которому в то время было 19 лет, зарезал 29-летнего Бен-Гала на автобусной остановке возле Ариэля. Затем Асси скрылся с места происшествия. Через месяц он был арестован силами безопасности в палестинском городе Наблус.

Адвокат, представляющей семью Бен-Гал, сказал, что попросит максимально возможного приговора.

"Проклятый террорист, который пытался нанести ущерб главному праву евреев на существование на нашей земле, больше не заслуживает того, чтобы видеть свет", - заявил Хаим Блейхер в своем заявлении в четверг.

Судебные прения по определению приговора должны состояться через два месяца.


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