Суд признал палестинца виновным в убийстве раввина

5 февраля 2018 года Асси, которому в то время было 19 лет, зарезал 29-летнего Бен-Гала на автобусной остановке возле Ариэля. Затем Асси скрылся с места происшествия. Через месяц он был арестован силами безопасности в палестинском городе Наблус.
Адвокат, представляющей семью Бен-Гал, сказал, что попросит максимально возможного приговора.
"Проклятый террорист, который пытался нанести ущерб главному праву евреев на существование на нашей земле, больше не заслуживает того, чтобы видеть свет", - заявил Хаим Блейхер в своем заявлении в четверг.
Судебные прения по определению приговора должны состояться через два месяца.