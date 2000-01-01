Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам | Фото:12.07 17:05   MIGnews.com

Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам

Палестинский чиновник отверг обвинения в том, что Палестинская администрация увеличила денежные выплаты заключенным, в том числе террористам и их семьям, пишет The Times of Israel.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы не увеличивали наши выплаты таким образом", – подчеркнул Абд Раббо, добавив, что цифры просто были истолкованы неправильно.

Обвинения исходили от Palestinian Media Watch (PMW), израильской неправительственной организации, которая осуществляет постоянный мониторинг палестинской прессы.

Данную информацию позже подтвердили специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт и глава Конференции председателей американских еврейских организаций Малкольм Хенлейн.

В среду Гринблатт опубликовал сообщение в Twiiter, обвинив ПА в том, что выплаты "убийцам" она считает более приоритетными, чем финансирование здравоохранения для своих граждан.

В опубликованном 3 июля отчете PMW говорится, что за первые пять месяцев текущего года ПА увеличила соответствующие выплаты на 11%, если сравнивать их с показателями 2018 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:43
Зандберг стала номером 2 в партийном списке "Мерец"
17:19
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
16:45
В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
16:29
"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
15:37
Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста
15:17
Иран предупреждает Великобританию об "опасной игре"
14:43
Рэперы-евреи из Эфиопии используют сцену для борьбы
14:12
Израильские здравоохранительные стартапы на рынке США
13:46
МИД России готов выплатить долги Совету Европы
13:35
ЦАХАЛ готовится к конфликту на границе с Газой
13:25
Аргентина признала Хизбаллу террористической организацией
12:58
Первая партия систем С-400 поступила в Турцию
12:56
Исраэль Кац дал напутствие израильским кадетам МИД
12:11
Певец Пол Анка "послал" сторонников израильских санкций
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus