Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам
Палестинский чиновник отверг обвинения в том, что Палестинская администрация увеличила денежные выплаты заключенным, в том числе террористам и их семьям, пишет The Times of Israel.
"Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы не увеличивали наши выплаты таким образом", – подчеркнул Абд Раббо, добавив, что цифры просто были истолкованы неправильно.
Обвинения исходили от Palestinian Media Watch (PMW), израильской неправительственной организации, которая осуществляет постоянный мониторинг палестинской прессы.
Данную информацию позже подтвердили специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт и глава Конференции председателей американских еврейских организаций Малкольм Хенлейн.
В среду Гринблатт опубликовал сообщение в Twiiter, обвинив ПА в том, что выплаты "убийцам" она считает более приоритетными, чем финансирование здравоохранения для своих граждан.
В опубликованном 3 июля отчете PMW говорится, что за первые пять месяцев текущего года ПА увеличила соответствующие выплаты на 11%, если сравнивать их с показателями 2018 года.