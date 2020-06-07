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Террористы угрожают возобновлением воздушного террора | Фото:12.06 08:30   MIGnews.com

Израилю угрожают возобновлением террора воздушных шаров

Представители "Афхада ан-насер" в секторе Газа пригрозили Израилю возобновлением воздушного террора.

Они предупредили, что грядущие дни станут "началом ада" для израильтян, передает The Jerusalem Post.

Они пообещали запустить в направлении Израиля 1300 воздушных шаров в пятницу, 12 июня. По словам террористов, они не остановят запуски, пока не достигнут своих "целей". Также террористы предупредили, что подготовили "сюрпризы", о которых Израиль даже "не может себе представить".

Ранее представители "Афхада ан-насер" заявили, что ожидают ответа на свои требования "в ближайшие часы". О каких именно требованиях идет речь, не уточняется.




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