Израилю угрожают возобновлением террора воздушных шаров
Представители "Афхада ан-насер" в секторе Газа пригрозили Израилю возобновлением воздушного террора.
Они предупредили, что грядущие дни станут "началом ада" для израильтян, передает The Jerusalem Post.
Они пообещали запустить в направлении Израиля 1300 воздушных шаров в пятницу, 12 июня. По словам террористов, они не остановят запуски, пока не достигнут своих "целей". Также террористы предупредили, что подготовили "сюрпризы", о которых Израиль даже "не может себе представить".
Ранее представители "Афхада ан-насер" заявили, что ожидают ответа на свои требования "в ближайшие часы". О каких именно требованиях идет речь, не уточняется.