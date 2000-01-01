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ЦАХАЛ готовится к наихудшим сценариям после аннексии | Фото:12.06 07:44   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к наихудшим сценариям после аннексии

ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция Израиля и другие организации готовятся к наихудшим сценариям после установления суверенитета над частями Западного берега и долины реки Иордан, запланированного на 1 июля.

Об этом сообщил директор отдела по безопасности регионального совета Биньямин Мени Блондер в комментарии The Jerusalem Post.

"Никто не знает, что произойдет, но меня это не беспокоит, потому что мы готовы к наихудшему сценарию", – сказал он.

Блондер объяснил, что в Израиле подготовили широкий спектр сценариев на случай аннексии, согласно которым палестинцы в ответ начнут нападать на военных и гражданских лиц.

На прошлой неделе службы безопасности и экстренной помощи провели крупномасштабную тренировку, имитирующую нападение с массовыми жертвами. В учениях участвовали военнослужащие ЦАХАЛа, медработники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарные и гражданские службы безопасности.

Они отрабатывали спасение мирных жителей, на которых напали несколько палестинских террористов, обстреляв главную дорогу и атаковав при помощи СВУ (самодельного взрывного устройства).

Это был только один из многочисленных сценариев, которые подготовили службы безопасности и спасения. Другие включают в себя все, что угодно: от камнеметателей до стрельбы, проникновения в еврейские общины, нападений с ножом, с применением тарана, СВУ и многое другое.

Атаки могут быть совершены террористами-одиночками или организованными группами, в том числе членами ФАТХ, "Танзим", ХАМАСа и других террористических организаций.

По словам Блондера, в худшем случае, различные подразделения Сил безопасности Палестинской автономии направят свое оружие на Израиль. По некоторым данным, в ПА служат 60 тысяч человек. В основном они оснащены стрелковым оружием.


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