ЦАХАЛ готовится к наихудшим сценариям после аннексии
ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция Израиля и другие организации готовятся к наихудшим сценариям после установления суверенитета над частями Западного берега и долины реки Иордан, запланированного на 1 июля.
Об этом сообщил директор отдела по безопасности регионального совета Биньямин Мени Блондер в комментарии The Jerusalem Post.
"Никто не знает, что произойдет, но меня это не беспокоит, потому что мы готовы к наихудшему сценарию", – сказал он.
Блондер объяснил, что в Израиле подготовили широкий спектр сценариев на случай аннексии, согласно которым палестинцы в ответ начнут нападать на военных и гражданских лиц.
На прошлой неделе службы безопасности и экстренной помощи провели крупномасштабную тренировку, имитирующую нападение с массовыми жертвами. В учениях участвовали военнослужащие ЦАХАЛа, медработники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пожарные и гражданские службы безопасности.
Они отрабатывали спасение мирных жителей, на которых напали несколько палестинских террористов, обстреляв главную дорогу и атаковав при помощи СВУ (самодельного взрывного устройства).
Это был только один из многочисленных сценариев, которые подготовили службы безопасности и спасения. Другие включают в себя все, что угодно: от камнеметателей до стрельбы, проникновения в еврейские общины, нападений с ножом, с применением тарана, СВУ и многое другое.
Атаки могут быть совершены террористами-одиночками или организованными группами, в том числе членами ФАТХ, "Танзим", ХАМАСа и других террористических организаций.
По словам Блондера, в худшем случае, различные подразделения Сил безопасности Палестинской автономии направят свое оружие на Израиль. По некоторым данным, в ПА служат 60 тысяч человек. В основном они оснащены стрелковым оружием.