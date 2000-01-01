12.06 16:23 MIGnews.com
Огненный террор: в Израиль прилетели шары из Газы
В пятницу, 12 июня, из сектора Газа в направлении Израиля были выпущены десятки воздушных шаров с привязанными взрывными устройствами.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Сообщений о пожарах, которые могли бы быть вызваны "огненным террором" на данный момент не поступали.
Что примечательно, ранее террористы предупредили, что возобновят запуски воздушных шаров со взрывчаткой, если израильская сторона не выполнит их условия. О чем именно шла речь, они так и не уточнили.
Террористы "Афхада ан-насер" обещали провести в течение дня 1300 запусков
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