12.06 11:26 MIGnews.com

В ПА обиделись на "двойные стандарты" ЕС по аннексии

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Главный палестинский переговорщик, секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Эрекат разочарован позицией Европейского Союза относительно планов Израиля по распространению суверенитета над частями Западного берега.Об этом он рассказал в интервью The Media Line, прокомментировав визит министра иностранных дел Германии Хейко Мааса в Иерусалим.В частности, он раскритиковал главу немецкого дипломатического ведомства за то, что тот не посетил председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и не занял "более жесткую публичную позицию" в отношении плана Израиля. По словам Эреката, Европа "должна принести извинения за двойные стандарты"."Я ожидал, что Маас встанет и скажет израильтянам на пресс-конференции: "Если вы реализуете аннексию, будут последствия, будут санкции, это противоречит международному праву". И есть прецеденты, когда Германия предпринимала действия против других стран, когда они аннексировали другую территорию", – подчеркнул Эрекат.Таким образом он намекнул на санкции ЕС против России за аннексию Крыма. Палестинский переговорщик настаивает, что ПА воспринимает Германию, как "партнера, страну, на которую можно рассчитывать"."Этот двойной стандарт должен быть пресечен. Я был весьма удивлен, что Маас публично не сказал, что будут последствия, которые повлияют на международное положение Израиля и его отношения с Германией и другими странами Европы", – констатировал Маас.