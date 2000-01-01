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Семья убитого солдата требует от террориста 14 миллионов |12.06 09:33   MIGnews.com

Семья убитого солдата требует от террориста 14 миллионов

Семья старшего сержанта спецподразделения Дувдевана Ронена Любарски подала в суд на базе Офер иск с требованием выплаты компенсации в размере 14 миллионов шекелей террористом Махмудом Юсефом Наги, сообщает газета Едиот Ахронот.

32-летний Хамид сбросил на Любарски мраморный блок во время операции Дувдеван на территории лагеря палестинских беженцев Амари в Рамалле. Солдат скончался от полученных ранений в больнице.

Хамид сидел в израильской тюрьме с 2004 по 2009 годы за активную террористическую деятельность в составе ХАМАСа. Брат Хамида, также боевик ХАМАСа - соучастник убийства координатора ШАБАКа Ноама Коэна.

В апреле этого года террорист был признан виновным.

В исковом заявлении говорится: “Это была жестокая смерть после продолжительных мучений, и при таких обстоятельствах нет никаких сомнений в том, что имеются основания для требования компенсации за причиненные страдания”.

В расчет также была принята потеря кормильца.

Отец солдата Владимир Любарски перед началом слушаний по делу заявил: “Настало время, чтобы офис главного военного прокурора прекратил бояться и начал требовать наказания в виде смертной казни. Мы не можем требовать меньшего. Только крепкая рука в войне с террором спасет жизни”.

"Террорист, который убил Ронена, вышел из семьи террористов: четверо его братьев сидят в тюрьме, а еще один был убит во время ареста. Он и сам ранее сидел в тюрьме за терроризм и планировал совершить эту атаку после освобождения", - заявил отец солдата Владимир Любарски на пресс-конференции форума семей погибших "Бохрим Бехаим".

"Его семья получает миллионы шекелей от Палестинской администрации, у него нет оснований наслаждаться 5-звездочными условиями содержания в тюрьмах и быть козырем для сделок с правительством. Его необходимо приговорить к смертной казни. Только так он больше наверняка не вернется к убийствам и подстрекательству к убийствам", - добавил он.

Брат Ронена Арик Лубарский добавил: "Меня спросили, что я думаю о том, что солдаты ЦАХАЛ должны стремиться к победе, а не морали. Я не понимаю, какие могут быть противоречия. Аморально – это когда убийцы получают зарплаты, отельные условия в тюрьмах, честь и хвалу от ПА, а потом выходят и снова убивают. Вот что аморально. ЦАХАЛ и Государство Израиль должны прекратить это. Это будет морально".


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