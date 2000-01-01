13.06 06:15 MIGnews.com

ХАМАС призывает ПА вернуться на путь сопротивления

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Член политбюро ХАМАСа Хусам Бадран потребовал во вторник, чтобы власти Палестинской автономии прекратили координацию с Израилем в сфере безопасности.“Кампания арестов, проводимая оккупационной армией, коснулась ряда сторонников и активистов движения, включая его лидеров Рафата Насифа и Аднана аль-Хасри из Тулькарма. Это показывает высокомерное отношение оккупантов к нашим людям", – сказал Бадран.Он добавил: “В настоящее время мы сталкиваемся с сионистской эскалацией, несущей политические послания, воплощенной в угрозы для безопасности”.Бадран заявил: “Нет никаких оснований для соглашений о безопасности с Израилем, поскольку он отказывается от всех своих обязательств, и поэтому мы должны вернуться на путь сопротивления, единства и укрепления внутреннего фронта”. При этом он сослался на так называемую ”сделку века”.