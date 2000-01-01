12.06 12:01 MIGnews.com

Служба тыла изменила систему предупреждения о ракетах

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Командование службы тыла сообщает о том, что с 12 июня изменяется метод предупреждения граждан Израиля о ракетных атаках.Вместо объявления номера зоны, оказавшейся под угрозой, служба тыла будет объявлять название города или населенного пункта.В дополнение к этому десять крупных городских зон разделяются на несколько зон предупреждения. Это следующие города: Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Беэр-Шева, Хадера, Ашдод, Рамат-Ган, Герцлия, Ришон Ле-Цион и Нетания.