12.06 08:52 MIGnews.com

ПА: Израиль крадет наши деньги

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Глава Ассоциации палестинских узников Каддура Фарес резко осудил решение министерской комиссии по законодательству, утвердить к голосованию законопроект депутатов от фракции "Еш Атид" о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям.Данное решение израильских властей он назвал "кражей палестинских денег".Также Каддура Фарес обвинил "страну-оккупанта" в осуществлении плана разжигания ненависти против палестинцев в попытке лишить ПА международной финансовой поддержки.Он подчеркнул, что усилия Израиля бесполезны, так как израильское законодательство нарушает законы ПА в отношении семей "мучеников" и заключенных.Напомним, что инициаторами закона выступают Элазар Штерн – генерал-майор запаса, депутат Кнессета, Яаков Пери – экс-глава ШАБАКа, депутат Кнессета и Мики Леви – экс-командующий иерусалимским округом полиции, подполковник.Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям.