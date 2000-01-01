12.06 07:10 MIGnews.com
Израиль сократит поставки электричества в Газу
На заседании военно-политического кабинета правительства Израиля было принято решение о сокращении поставок израильского электричества в Газу.
Вопрос обсуждался несколько часов.
В конченом итоге, челны кабинета единогласно согласились с запросом главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса о сокращении поставок электричества в Газу.
Военный источник заявил: “Мы рекомендовали не облегчать жизнь ХАМАСу и действовать в соответствии с решением главы автономии Махмуда Аббаса. ХАМАС продолжает рыть тоннели сутками напролет”.
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