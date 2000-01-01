12.06 17:59 MIGnews.com

ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу

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Решение израильских властей одобрить запрос Палестинской администрации сократить объем поставляемого в сектор Газа электричества "взорвет" анклав, заявили 12 июня в ХАМАСе."Решение оккупации сократить подачу электроэнергии в Газу, принятое по просьбе президента ПА Махмуда Аббаса, катастрофично и опасно. Оно ускорит усугубит и взорвет ситуацию в анклаве", - заявил представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кануа."Те, кто понесет последствия за это решение – это осаждающий сектор Газа израильский враг и президент Палестинской администрации Махмуд Аббас", - добавил он.Стоит отметить, что если правительство доведет эту задумку до конца, то доступность электроэнергии жителям анклава будет сокращена до 2-4 часов в сутки. Однако это было вызвано колоссальными долгами ХАМАСа перед ПА, несмотря на то, что руководство анклава регулярно тратит деньги на развитие своей инфраструктуры террора.