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ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу | Фото: Thinkstock12.06 17:59   MIGnews.com

ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу

Решение израильских властей одобрить запрос Палестинской администрации сократить объем поставляемого в сектор Газа электричества "взорвет" анклав, заявили 12 июня в ХАМАСе.

"Решение оккупации сократить подачу электроэнергии в Газу, принятое по просьбе президента ПА Махмуда Аббаса, катастрофично и опасно. Оно ускорит усугубит и взорвет ситуацию в анклаве", - заявил представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кануа.

"Те, кто понесет последствия за это решение – это осаждающий сектор Газа израильский враг и президент Палестинской администрации Махмуд Аббас", - добавил он.

Стоит отметить, что если правительство доведет эту задумку до конца, то доступность электроэнергии жителям анклава будет сокращена до 2-4 часов в сутки. Однако это было вызвано колоссальными долгами ХАМАСа перед ПА, несмотря на то, что руководство анклава регулярно тратит деньги на развитие своей инфраструктуры террора.
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