12.06 16:36 MIGnews.com

Саудовские СМИ: Наш враг - Иран, а не Израиль

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Ежедневная газета Саудовской Аравии "Аль-Рияд" опубликовала колонку журналиста Мусайда аль-Асими, который призвал своих соотечественников признать настоящей угрозой королевству не Израиль, а Иран, и что необходимо делать все возможное для ликвидации этой угрозы.С другой стороны, особо обольщаться на счет его взглядов не стоит."Что касается израильской враждебности, то ни у одного разумного человека нет сомнений на тот счет, что Израиль является бандой, ворующей арабскую землю при международной поддержке, начиная с Декларации Бальфура и заканчивая поддержкой США, которую они ей оказывают по сей день", - пишет автор.В то же время аль-Асими отмечает значительно преувеличение "враждебности" Израиля, которому арабы приписывают желание поработить ли не весь Аравийский полуостров. То, что в подобные "взгляды" израильтян поверили многие мусульмане, журналист списал на "арабскую доверчивость", которая вылилась в общеарабскую истерию и колоссальным пожертвованиям палестинцам, превысившим "бюджеты некоторых крупных стран"."Кто же враг? С кого мне не стоит сводить глаз и кого я должен остерегаться?" - задается вопросом автор.Уточнив, что враг – это тот, кто вредит, обманывает на счет своих вооружений и финансов и создает "конфликт во время хаджа", Аль-Асими добавил, что ответ на этот вопрос элементарен – большего противника, кроме как Иран, у Эр-Рияда быть не может."Угрожает ли, оказывает ли на нас такое влияние, беспокоит ли нас, распространяет ли ненависть Израиль так, как это делает Иран?" – вновь задает риторический вопрос араб.Напоследок он обратился к Катару, заявив, что "друг моего врага – мой враг, даже если это араб из Персидского залива".