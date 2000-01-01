Вылеченный араб отдал больнице Рамбам сотни тысяч шекелей
Один из высокопоставленных представителей ПА пожертвовал больнице Рамбам в Хайфе огромную сумму денег. Сколько именно он дал, не указано, но, как пишет "Аруц Шева", сумма исчислялась "сотнями тысяч шекелей".
Отмечается, что, пока мужчина в течение долгого времени лечился в учреждении от рака, он увидел, что аналогичное лечение предоставляется и многим детям и взрослым из сектора Газа. Поэтому он решил проспонсировать больницу.
"Медицина - это мост между людьми", - цитирует издание чиновника, отказавшегося опубликовать свою фотографию и представившегося как М.
Ежегодно в больнице Рамбама проходят лечение около 1,2 тысяч жителей сектора Газа и Палестинского автономии. Одним из них и был 40-летний М., у которого диагностировали злокачественное образование. Сеансы лечения в Рамбам и опека медперсонала без преуменьшения спасли его жизнь.
По завершению лечения он пришел в больницу, где в ходе скромной церемонии вручил докторам и остальному персоналу свое пожертвование. Деньги пойдут на создание реабилитационной палаты для больных раком детей.
"Когда я прибыл в Рамбам, то увидел, как много внимания медицинский персонал уделяет пациентам. Но также я увидел и страдания пациентов-детей. Я видел, как в Рамбам лечат палестинских детей, израильских, сирийских, из других стран – всех, кому нужна помощь. В знак человечности и солидарности я решил пожертвовать этому направлению", - цитирует мужчину "Аруц Шева".