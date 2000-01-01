12.06 15:55 MIGnews.com

Вылеченный араб отдал больнице Рамбам сотни тысяч шекелей

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Один из высокопоставленных представителей ПА пожертвовал больнице Рамбам в Хайфе огромную сумму денег. Сколько именно он дал, не указано, но, как пишет "Аруц Шева", сумма исчислялась "сотнями тысяч шекелей".Отмечается, что, пока мужчина в течение долгого времени лечился в учреждении от рака, он увидел, что аналогичное лечение предоставляется и многим детям и взрослым из сектора Газа. Поэтому он решил проспонсировать больницу."Медицина - это мост между людьми", - цитирует издание чиновника, отказавшегося опубликовать свою фотографию и представившегося как М.Ежегодно в больнице Рамбама проходят лечение около 1,2 тысяч жителей сектора Газа и Палестинского автономии. Одним из них и был 40-летний М., у которого диагностировали злокачественное образование. Сеансы лечения в Рамбам и опека медперсонала без преуменьшения спасли его жизнь.По завершению лечения он пришел в больницу, где в ходе скромной церемонии вручил докторам и остальному персоналу свое пожертвование. Деньги пойдут на создание реабилитационной палаты для больных раком детей."Когда я прибыл в Рамбам, то увидел, как много внимания медицинский персонал уделяет пациентам. Но также я увидел и страдания пациентов-детей. Я видел, как в Рамбам лечат палестинских детей, израильских, сирийских, из других стран – всех, кому нужна помощь. В знак человечности и солидарности я решил пожертвовать этому направлению", - цитирует мужчину "Аруц Шева".