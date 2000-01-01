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`Мирная конференция`: Беннета встретили нацистским салютом 12.06 12:05   MIGnews.com

"Мирная конференция": Беннета встретили нацистским салютом

Министр образования Израиля Нафтали Беннет принял участие в “мирной конференции, организованной газетой Гаарец.

Выступление Беннета неоднократно прерывалось свистом и улюлюканьем. Беннета проклинали за “этический код” который он пытается ввести в университетах. В одном случае левая активистка подняла руку в нацистском салюте, “приветствуя” министра. Беннет сказал: “Дайте мне возможность, чтобы мой голос был услышан - как вы даете такую возможность Баргути”.

Беннет заявил: “Мир - это не политическая договоренность. Мир - это состояние отсутствия войны. Мир правых - это мир с позиции силы. У левых нет монополии на мир - точно также, как у правых нет монополии на патриотизм. Нам придется жить рядом с палестинцами. Они никуда не денутся. Между нами нет большой любви. Второе палестинское государство - после Газы не будет создано. Государство Израиль такой ошибки больше не допустит”.

После выступления один из левых активистов сказал Беннету: “Ты мне говоришь, что не хочешь двух государств, ты говоришь, что у тебя нет проблем с апартеидом, ты - нацист, ты - худший политик в этой стране”.

После выступления Беннета на трибуну поднялся президент Израиля Реувен Ривлин. Он сказал: “Крики в адрес Беннета вызывают только сожаление, можно спорить друг с другом, и у каждого может быть свое мнение”.
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