12.06 11:42 MIGnews.com

Половина израильтян не верит в мир с палестинцами

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Половина израильских евреев считает, что Израилю не удастся достичь мирного соглашения с Палестинской автономией, согласно результатам последнего опроса.Согласно данным, опубликованных Вторым каналом израильского ТВ, несмотря на обещание президента США Дональда Трампа привести конфликтующие стороны за стол переговоров, мало кто из израильтян, оптимистично настроен на то, что в конечно итоге это приведет к заключению мирного договора.Так, 50% израильских евреев считают, что нет никаких шансов на то, что в будущем Израиль и ПА придут к соглашению. В то время, как всего 3% уверены, что на достижения мирного договора есть хорошие шансы.Другие 46% отметили, что шансы на мирное соглашение с палестинцами есть, но вероятность того, что оно будет достигнуто очень мала.Однако наиболее пессимистически настроены религиозные евреи. Так, 71% заявили, что абсолютно нет никаких шансов на мир, а 69% харедим заявили, что шансы на такую сделку равны нулю.Среди левых избирателей 11% считают, что заключение мира вполне вероятно, в сравнении с 19% которые ответили, что шансов на сделку нет.Израильские арабы скептически высказались на данную тему. Так, 41% считает, что шансов на сделку нет, в то время как только 21% сказали, что мир с палестинцами возможен, хотя и маловероятен. А вот 8% заявил, что шансы на заключение мира велики. Остальные 30% затруднились ответить.Жители ПА разделились во мнении. Только 35% отметили, что шансов на сделку нет, а вот 44% считают мир возможным, но также маловероятным. Остальные 15% считают, что соглашение с Израилем будет достигнуто.В опросе приняли участие 1 298 респондентов: 604 израильтян, 150 израильских арабов, 331