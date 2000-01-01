12.06 10:06 MIGnews.com

Нетаниягу и Герцог тайно встречались с Сиси в Каире

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Газета Гаарец сообщает, что в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, глава оппозиции Ицхак Герцог провели секретную встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси.Целью встречи была попытка оживить “мирный процесс”.Встреча прошла в апреле прошлого года в Каире, на фоне попыток создания коалиционного правительства Ликуда и Сионистского Лагеря.Газета, со ссылкой на источники в международных и региональных кругах” утверждает, что Нетаниягу, осознав, что в рамках существующей коалиции ему не удастся продвинуться по пути переговоров с палестинцами обратился прямо к герцогу с тем, чтобы инициировать изменения.В апреле прошлого года Нетаниягу, Герцог и группа советников вылетели на частном самолете из аэропорта в центре Израиля в Каир. В Каире их сразу отвезли в президентский дворец.Во время встречи Сиси пытался надавить на израильтян с тем. чтобы они начали процесс политического урегулирования с палестинцами.В ответ на запрос Гаарец Герцог заявил: “Я не могу комментировать данную информацию”.