Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу и Герцог тайно встречались с Сиси в Каире 12.06 10:06   MIGnews.com

Нетаниягу и Герцог тайно встречались с Сиси в Каире

Газета Гаарец сообщает, что в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, глава оппозиции Ицхак Герцог провели секретную встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси.

Целью встречи была попытка оживить “мирный процесс”.

Встреча прошла в апреле прошлого года в Каире, на фоне попыток создания коалиционного правительства Ликуда и Сионистского Лагеря.

Газета, со ссылкой на источники в международных и региональных кругах” утверждает, что Нетаниягу, осознав, что в рамках существующей коалиции ему не удастся продвинуться по пути переговоров с палестинцами обратился прямо к герцогу с тем, чтобы инициировать изменения.

В апреле прошлого года Нетаниягу, Герцог и группа советников вылетели на частном самолете из аэропорта в центре Израиля в Каир. В Каире их сразу отвезли в президентский дворец.

Во время встречи Сиси пытался надавить на израильтян с тем. чтобы они начали процесс политического урегулирования с палестинцами.

В ответ на запрос Гаарец Герцог заявил: “Я не могу комментировать данную информацию”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:36
Рухани выразил надежду на развитие отношений с РФ
10:15
Самолёт Дженнифер Лоуренс совершил экстренную посадку
09:37
Штайниц: генерал Мордехай выполняет приказы Абу Мазена
09:31
Антисемитский скандал вокруг члена городского совета Гааги
08:52
ПА: Израиль крадет наши деньги
08:39
ЦАХАЛ: командир роты уволен за невыполнение приказа
08:33
Алло, мы ищем таланты
07:51
Арестован седьмой подозреваемый по делу о теракте в Лондоне
07:45
Эйлат: бывший корреспондент Галей ЦАХАЛ покончил с собой
07:11
Египет обсуждает вопрос передачи двух островов Саудам
07:10
Израиль сократит поставки электричества в Газу
06:24
Нетаниягу: "UNRWA активно подстрекает против Израиля"
05:32
Израиль: госдолг по отношению к ВВП снизился на 1,7%
04:25
Россия и Китай вместе расширяют ШОС
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus