Сожженный палестинцами КПП закрыт на неопределенный срок
Израильские власти полностью закрывают контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", соединяющий Еврейское государство с сектором Газа, о чем в ЦАХАЛе объявили 12 мая – на следующий день после того, как неизвестные его подожгли.
Как отмечают военные, их рекомендация перекрыть пропускной пункт была одобрена министром обороны Авигдором Либерманом и координатором деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майором Камилем Абу Роконом.
Стоит отметить, что "Керем-Шалом" является одним из самых важных КПП для жизнеобеспечения палестинского анклава – его каждый день пересекают сотни грузовиков с товарами для жителей Газы.
Пункт будет закрыт с 13 мая и до тех пор, пока не будет устранен причиненный поджигателями ущерб газопроводу и конвейерной ленте, которая использовалась для транспортировки грузов. В армии сумму ущерба оценили в несколько десятков миллионов шекелей.
"Израиль и многие страны мира работают над доставкой гражданам Газы таких товаров, как продовольствие, техника и топливо, чему пытается помешать террористическая организация ХАМАС", - заявили в ЦАХАЛе, напомнив, что именно ХАМАС несет ответственность за все происходящее "в секторе Газа, над ним и под ним".