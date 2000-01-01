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Израиль закрывает КПП `Керем-Шалом` на неопределенный срок | Фото: пресс-служба ЦАХАЛ12.05 18:00   MIGnews.com

Сожженный палестинцами КПП закрыт на неопределенный срок

Израильские власти полностью закрывают контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", соединяющий Еврейское государство с сектором Газа, о чем в ЦАХАЛе объявили 12 мая – на следующий день после того, как неизвестные его подожгли.

Как отмечают военные, их рекомендация перекрыть пропускной пункт была одобрена министром обороны Авигдором Либерманом и координатором деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майором Камилем Абу Роконом.

Стоит отметить, что "Керем-Шалом" является одним из самых важных КПП для жизнеобеспечения палестинского анклава – его каждый день пересекают сотни грузовиков с товарами для жителей Газы.

Пункт будет закрыт с 13 мая и до тех пор, пока не будет устранен причиненный поджигателями ущерб газопроводу и конвейерной ленте, которая использовалась для транспортировки грузов. В армии сумму ущерба оценили в несколько десятков миллионов шекелей.

"Израиль и многие страны мира работают над доставкой гражданам Газы таких товаров, как продовольствие, техника и топливо, чему пытается помешать террористическая организация ХАМАС", - заявили в ЦАХАЛе, напомнив, что именно ХАМАС несет ответственность за все происходящее "в секторе Газа, над ним и под ним".
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