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Галант призвал продолжить удары по иранским позициям | Фото:12.05 14:39   MIGnews.com

Галант призвал продолжить удары по иранским позициям

У Израиля появилась возможность искоренить Иран из Сирии, и необходимо воспользоваться этим.

Об этом заявил министр строительства, генерал-майор запаса ЦАХАЛа Йоав Галант, выступая на культурном мероприятии в пригороде Тель-Авива Гиват Шмуэль, сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.

"Нам нужно ударить, пока железо горячее, и искоренить любые следы иранского укрепления в Сирии", - подчеркнул он.

Ранее в ходе внеочередного заседания Галант потребовал продолжить бомбардировки иранских позицій, сообщает агентство Hadashot.

По данным издания, комментарии министра вызвали ожесточенный спор, поскольку представители высшего военного руководства Израиля убеждены в отсутствии необходимости продолжать удары по иранским позициям на территории Сирии.

Министр обороны Авигдор Либерман накануне заявил, что ответным ударом Израиля была уничтожена практически вся иранская инфраструктура в Сирии.

Также сообщалось, что Израиль нанес удары по объектам правительства Сирии, уничтожив при этом места хранения и запуска многочисленных ракет "земля – воздух".
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