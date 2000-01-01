Галант призвал продолжить удары по иранским позициям
У Израиля появилась возможность искоренить Иран из Сирии, и необходимо воспользоваться этим.
Об этом заявил министр строительства, генерал-майор запаса ЦАХАЛа Йоав Галант, выступая на культурном мероприятии в пригороде Тель-Авива Гиват Шмуэль, сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.
"Нам нужно ударить, пока железо горячее, и искоренить любые следы иранского укрепления в Сирии", - подчеркнул он.
Ранее в ходе внеочередного заседания Галант потребовал продолжить бомбардировки иранских позицій, сообщает агентство Hadashot.
По данным издания, комментарии министра вызвали ожесточенный спор, поскольку представители высшего военного руководства Израиля убеждены в отсутствии необходимости продолжать удары по иранским позициям на территории Сирии.
Министр обороны Авигдор Либерман накануне заявил, что ответным ударом Израиля была уничтожена практически вся иранская инфраструктура в Сирии.
Также сообщалось, что Израиль нанес удары по объектам правительства Сирии, уничтожив при этом места хранения и запуска многочисленных ракет "земля – воздух".