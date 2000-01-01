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ЦАХАЛ придумал, как бороться с воздушными змеями из Газы | Фото:12.05 12:12   MIGnews.com

ЦАХАЛ придумал, как бороться с воздушными змеями из Газы

Израильская армия разработала небольшие самолеты с дистанционным управлением для борьбы с явлением горящих воздушных змеев, запускаемых из сектор Газа, сообщает в субботу, 12 мая агентство Hadashot, передает The Times of Israel.

По данным издания, на крыльях этих самолетов прикреплены острые ножи, чтобы перерезать воздушных змеев, тем самым предотвращая попытку палестинцев устроить поджог в Израиле.

Отметим, что арабы используют воздушных змеев, снабженных зажигательными бомбами, в рамках еженедельных "маршов возвращений" вдоль пограничного забора, которые начались с 30 марта, и как ожидается, может перерасти в масштабную агрессивную демонстрацию ко дню Накба.

Но самые масштабные выступления палестинцев ожидаются 14 мая, в день, когда США официально перенесут свое посольство в Иерусалим.

Палестинцы требуют их возвращения и протестуют против решения Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля.

В израильской армии заявили о готовности предоставить любые попытки протестующих прорваться через границу.

За это время в столкновениях с ЦАХАЛом погибли десятки палестинцев, сотни получили ранения.
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