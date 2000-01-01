Сирия: в результате атак ЦАХАЛа погибли 11 иранцев
По меньшей мере 11 иранцев были убиты в результате ударов, нанесенных ЦАХАЛом по иранским военным объектам в Сирии 10 мая.
Об этом в субботу. 12 мая сообщает сирийская правозащитная организация, передает The Times of Israel.
Отметим, что изначально сообщалось, что в результате атаки израильской армии погибли 23 иранца.
"Было убито, по меньшей мере, 27 боевиков режима: шесть сирийских солдат и 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев", - уточнил Рами Абдель Рахман, глава сирийской правозащитной организации в Британии.
"Новый доклад связан с гибелью раненых или пропавших без вести лиц, смерть которых подтверждена", - добавил он.
Напомним, в четверг, 10 мая военные силы Ирана, расположенные на территории Сирии, в районе Голанских высот нанесли сильный удар по Израилю. Местные власти утверждали, что это один из сильнейших огневых налетов со стороны Сирии с начала конфликта в 2011 году.
Ответственными за атаку считаются силы "Кудс", спецподразделение "Корпуса стражей Исламской революции".
По оценке израильской военной разведки, в настоящее время в Сирии находятся от 1000 до 2000 иранских военных специалистов и боевиков подразделений "Эль-Кудс".
В ответ на нападение израильские военные атаковали иранские базы в Сирии, уничтожив дюжины иранских целей и с ними сирийские зенитные системы, которые безуспешно пытались отбить атаку самолетов ЦАХАЛа.