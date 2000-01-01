Автономия конфисковала сотни единиц огнестрельного оружия
Власти Палестинской автономии конфисковали сотни единиц незаконного огнестрельного оружия жителей Западного берега.
За прошедшие несколько недель силы безопасности автономии провели серию операций, в ходе которых им удалось найти и конфисковать сотни единиц оружия. В нескольких случаях удалось обнаружить склады со значительным количеством оружия..
Одновременно, силы безопасности ПА продолжили кампанию арестов членов террористических организаций, главным образом, активистов ХАМАСа, но также и лиц, работающих на Исламское Государство.
Силы безопасности ПА интенсифицировали кампанию, целью которой является предотвращение столкновений групп палестинской молодежи с ЦАХАЛем, и часто останавливали демонстрации, направлявшиеся к израильским КПП и блок-постам.