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Автономия конфисковала сотни единиц огнестрельного оружия 12.05 08:30   MIGnews.com

Автономия конфисковала сотни единиц огнестрельного оружия

Власти Палестинской автономии конфисковали сотни единиц незаконного огнестрельного оружия жителей Западного берега.

За прошедшие несколько недель силы безопасности автономии провели серию операций, в ходе которых им удалось найти и конфисковать сотни единиц оружия. В нескольких случаях удалось обнаружить склады со значительным количеством оружия..

Одновременно, силы безопасности ПА продолжили кампанию арестов членов террористических организаций, главным образом, активистов ХАМАСа, но также и лиц, работающих на Исламское Государство.

Силы безопасности ПА интенсифицировали кампанию, целью которой является предотвращение столкновений групп палестинской молодежи с ЦАХАЛем, и часто останавливали демонстрации, направлявшиеся к израильским КПП и блок-постам.
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