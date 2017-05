12.05 07:49 MIGnews.com

Аббас готов подписать мирный договор с Израилем

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выразил "беспрецедентную" готовность достичь мирного соглашения с Израилем, как сообщили источники, близкие к возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами, The Jerusalem Post.Аббас, по словам источников, дал понять это президенту Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме на прошлой неделе. В конце мая президент США планирует использовать свою поездку в Израиль, чтобы получить заверения от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что он также стремится к достижению мирного соглашения.Со времени своей встречи с Трампом на прошлой неделе Аббас изменил характер своих заявлений, сделав ряд заявлений, призванных отразить гибкость в отношении предыдущих требований. Он, например, заявил, что возобновит переговоры под эгидой Трампа без предварительных условий. Раньше Махмуд Аббас говорил, что не будет вести переговоры с Нетаниягу без замораживания строительства поселений.Председатель ПА также направил своих советников в прессу, чтобы заявить, что палестинцы готовы вести переговоры об обмене землей с Израилем, признавая то, что некоторые поселения на территории Иудеи и Самарии останутся частью Израиля в рамках будущей сделки.С другой стороны, Нетаниягу продолжает сохранять спокойствие. Стратегия в кабинете премьер-министра в Иерусалиме, похоже, заключается в том, чтобы ждать и надеяться, что его не будут обвинять в препятствовании успеху мирных переговоров, которые Трамп планирует возобновить после своего визита 22 мая.Как сообщалось ранее на этой неделе в Maariv и The Jerusalem Post, за изменением политики Аббаса стоит Рональд Лаудер, американский миллиардер и глава Всемирного еврейского конгресса, который является одним из самых близких людей к Трампу. Лаудер публично заявил, что знает Трампа более 50 лет и что он "прекрасный и верный друг" Израиля.Перед тем, как Аббас встретился с Трампом на прошлой неделе, он остановился дома у Лаудера на обед. Лаудер на протяжении многих лет настаивал на заключении мирного соглашения между Израилем и Палестиной и два месяца назад находился в Каире, чтобы встретиться с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси накануне визита египетского лидера в Белый дом.По словам источников, Лаудер, похоже, был воспринят президентом как нечто вроде полуофициального посланника в регионе с акцентом на израильско-палестинский конфликт.Политики, которые говорили с Лаудером на воскресной Иерусалимской конференции в Нью-Йорке позже, сообщили The Jerusalem Post, что он рассказал им о своей встрече с Аббасом. В то же время Нетаниягу заявил, что он был в ярости из-за участия американского еврейского лидера."Вы не понимаете, какое влияние он оказывает на Трампа. Среди людей в окружении Трампа, он является моей самой большой проблемой, которую нужно преодолеть", - сказал премьер-министр Израиля в конфиденциальном разговоре на этой неделе.